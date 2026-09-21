«Луки-Энергия – 2» на пять очков оторвалась от «Пскова» на чемпионате СЗФО по футболу

11:37, 21 сентября 2026, ПАИ

Великолукский клуб «Луки-Энергия – 2» заработал четыре очка в двух домашних матчах против «Динамо-Карелии», которые прошли 19 и 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Первая игра завершилась вничью со счётом 0:0, а во втором матче великолучане разгромили своего соперника – 4:0. Дубль оформил Евгений Цацко, один гол на счету Михаила Майбороды и ещё один мяч – автогол.

Великолучане закрепились на первом месте в турнирной таблице с 12 очками. На второй позиции идёт клуб «Псков», отстающий на пять баллов с двумя играми в запасе. Следующий матч состоится 29 сентября – дубль «Луки-Энергии» на своём поле примет «Псков».