До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 14 мая
Переменная облачность ожидается в Псковской области 14 мая. Синоптики прогнозируют день без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 0–5 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +1 до +6 градусов, днём термометры покажут от +16 до +21 градуса.
Атмосферное давление будет высоким.
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