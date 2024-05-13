До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 14 мая

12:15, 13 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 14 мая. Синоптики прогнозируют день без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 0–5 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +1 до +6 градусов, днём термометры покажут от +16 до +21 градуса.

Атмосферное давление будет высоким.