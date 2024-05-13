Премьеру спектакля «Амфитрион» по пьесе Мольера обсуждают в медиацентре ПАИ

16:10, 13 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая премьере спектакля «Амфитрион» по пьесе Мольера, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 мая.

Почему дирекция театра и режиссёр остановились на этом авторе и названии, какую трактовку комедии XVII века предложил режиссёр, какими средствами идею режиссёра раскрыл художник, как складывается сотрудничество Псковского театра драмы с национальными режиссёрами и как это обогащает репертуар театра?

Об этом и многом другом рассказывают арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин, режиссёр спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев и художник спектакля, главный художник Рязанского театра драмы Геннадий Скоморохов.