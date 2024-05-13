Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Куньинском районе

20:09, 13 мая 2024, ПАИ

В Куньинском районе водитель автомобиля Dodge не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Груздово сегодня, 13 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.