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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Куньинском районе

В Куньинском районе водитель автомобиля Dodge не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Груздово сегодня, 13 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Публикуем больше фото с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Публикуем больше фото с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Публикуем больше фото с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Публикуем больше фото с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Публикуем больше фото с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Публикуем больше фото с места ДТП
    Фото: ПАИ

Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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