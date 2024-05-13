Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Куньинском районе
В Куньинском районе водитель автомобиля Dodge не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Груздово сегодня, 13 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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