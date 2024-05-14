Подводный беспилотник задержан на российско-эстонской границе
Подводный беспилотник задержан на российско-эстонской границе, сообщается в телеграм-канале ФТС. Устройство пытался ввезти через Ивангород 50-летний мужчина без гражданства, проживающий в Эстонии.
Аппарат заметили при сканировании кейса. Внутри находился восьмивинтовой беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном. Мужчина объяснил, что вез бывший в употреблении аппарат в Санкт-Петербург для продажи.
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