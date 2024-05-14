Подводный беспилотник задержан на российско-эстонской границе

10:04, 14 мая 2024, ПАИ

Подводный беспилотник задержан на российско-эстонской границе, сообщается в телеграм-канале ФТС. Устройство пытался ввезти через Ивангород 50-летний мужчина без гражданства, проживающий в Эстонии.

Аппарат заметили при сканировании кейса. Внутри находился восьмивинтовой беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном. Мужчина объяснил, что вез бывший в употреблении аппарат в Санкт-Петербург для продажи.

Возбуждено административное дело по факту недекларирования. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.