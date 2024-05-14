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Культура

Выставка графики ульяновских мастеров открылась в Тригорском

Гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» могут побывать на выставке «Пушкин и его окружение в графике XX века». Эта экспозиция, рассказали в заповеднике, — новый совместный проект пушкиногорских музейщиков с коллегами из Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

В экспозицию вошло 20 работ. Это произведения оригинальной и печатной графики, в разные годы выполненные ульяновскими мастерами изобразительного искусства: народным художником РСФСР Анатолием Зыковым, почётным архитектором России, членом Союза художников России, искусствоведом и поэтом Львом Нецветаевым, художником и краеведом Александром Титовским, художником Анатолием Агапкиным. Организован показ в баньке Тригорского — выставочном пространстве мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Планируется, что выставка «Пушкин и его окружение в графике XX века» будет открыта для гостей до конца текущего года. Вход на неё свободный. Возрастные ограничения для посетителей не предусмотрены.

«Новый выставочный проект — ещё один пример нашего плодотворного сотрудничества с Ульяновским областным краеведческим музеем, на базе которого в литературном музее «Дом Языковых» вот уже более пяти лет успешно работает виртуальное представительство Пушкинского заповедника, — особо отметили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». — В рамках работы этого представительства проходят круглые столы и телемосты, действует лекторий, воплощаются в жизнь различные культурно-просветительские проекты».

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