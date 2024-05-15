Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные подразделения за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Ладеево Себежского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. Смогли спасти жилой дом и дровяник.
В жилом доме на улице Больничной в Красногородске на кухне огонь повредил потолок. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Жилой дом спасли.
Кроме того, огонь повредил пластиковый мусорный контейнер на улице Ленинградской в Пскове. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Контейнер спасли.
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