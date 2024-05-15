Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках

12:57, 15 мая 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошла в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области



Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области



Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области



Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области



Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области









Региональный этап объединил 28 команд из разных муниципалитетов региона. Отборочный этап игры проходил по всей России с февраля по апрель. Более трёх тысяч школьников Псковской области подали заявки на участие в проекте. Региональный этап завершится 17 мая.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в приветственном адресе отметил, что игра объединяет молодёжь со всей страны. Желание участвовать в «Зарнице» говорит об амбициозности и мотивированности участников.

Мероприятие неслучайно стартовало в Великих Луках. Оно приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, памятник которому находится в центре города, на площади у краеведческого музея. Во время церемонии открытия участники возложили цветы к мемориалу.

«Зарница» – это возможность проявить свои лучшие качества, стать лучше, сильнее и научиться работать в команде. Участие в игре позволяет почувствовать гордость за свою страну, отметила председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Региональный этап игры проходит в двух возрастных категориях – средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет). Участников ждут соревнования в командных и личных зачётах. Во время игры ребята получат социально значимые и профессиональные навыки, научатся обращаться с лазертаг-оборудованием и применят опыт и знания своих наставников.

Ребята пройдут несколько этапов игры: основы российской государственности и военной истории, строевую подготовку, общевойсковую грамотность, тактическую медицину и самопомощь, огневую подготовку и несколько других.

Кроме того, пройдут специализированные индивидуальные состязания: штурм и тактика боя в ограниченном пространстве (для штурмовиков), основы военной журналистики (для военкоров), топография (для топографов) и медицина (для медиков).

Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре. За звание лучших в нём сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.