Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках

Торжественная церемония открытия регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошла в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

  • региональным отделением «Движения Первых» Псковской области
    Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области
  • региональным отделением «Движения Первых» Псковской области
    Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области
  • региональным отделением «Движения Первых» Псковской области
    Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области
  • региональным отделением «Движения Первых» Псковской области
    Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области
  • региональным отделением «Движения Первых» Псковской области
    Фото: региональное отделение «Движение Первых» Псковской области

Региональный этап объединил 28 команд из разных муниципалитетов региона. Отборочный этап игры проходил по всей России с февраля по апрель. Более трёх тысяч школьников Псковской области подали заявки на участие в проекте. Региональный этап завершится 17 мая.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в приветственном адресе отметил, что игра объединяет молодёжь со всей страны. Желание участвовать в «Зарнице» говорит об амбициозности и мотивированности участников.

Мероприятие неслучайно стартовало в Великих Луках. Оно приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, памятник которому находится в центре города, на площади у краеведческого музея. Во время церемонии открытия участники возложили цветы к мемориалу.

«Зарница» – это возможность проявить свои лучшие качества, стать лучше, сильнее и научиться работать в команде. Участие в игре позволяет почувствовать гордость за свою страну, отметила председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Региональный этап игры проходит в двух возрастных категориях – средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет). Участников ждут соревнования в командных и личных зачётах. Во время игры ребята получат социально значимые и профессиональные навыки, научатся обращаться с лазертаг-оборудованием и применят опыт и знания своих наставников.

Ребята пройдут несколько этапов игры: основы российской государственности и военной истории, строевую подготовку, общевойсковую грамотность, тактическую медицину и самопомощь, огневую подготовку и несколько других.

Кроме того, пройдут специализированные индивидуальные состязания: штурм и тактика боя в ограниченном пространстве (для штурмовиков), основы военной журналистики (для военкоров), топография (для топографов) и медицина (для медиков).

Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре. За звание лучших в нём сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2024

О строительстве псковских школ и начале языковых обменов с китайским Цзинином расскажут на «Серебряном дожде»
15 мая 2024

Плохо ест и пытается укусить: стали известны подробности судьбы спасённого псковского медвежонка
15 мая 2024

Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках
15 мая 2024

Уникальная арт-резиденция молодых музыкантов из России и Белоруссии прошла в Псковской области благодаря поддержке ПФКИ
15 мая 2024

Зрители мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» оставили послания бойцам СВО
15 мая 2024

Порядка 60 заявок подали для участия в фестивале любительских театров в Псковском районе
15 мая 2024

Флагманский кадровый центр появится в Великих Луках
15 мая 2024

Один из домов капитально ремонтируют в центре Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...