Заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства подписали по итогам российско-китайских переговоров

09:45, 16 мая 2024, ПАИ

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, главы государств подписали десять документов о сотрудничестве между странами, в том числе заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сообщает «Коммерсантъ».

Документ ещё не опубликован. Как ранее отмечал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, в совместном заявлении двух стран подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка, обозначены пути и особый характер двустороннего взаимодействия.

Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится с 16 по 17 мая.