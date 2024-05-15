Заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства подписали по итогам российско-китайских переговоров
Завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, главы государств подписали десять документов о сотрудничестве между странами, в том числе заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сообщает «Коммерсантъ».
Документ ещё не опубликован. Как ранее отмечал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, в совместном заявлении двух стран подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка, обозначены пути и особый характер двустороннего взаимодействия.
Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится с 16 по 17 мая.
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей на «Серебряном дожде». Главное
Работу почты на селе, расширение льготной ипотеки и поддержку малочисленных народов обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове