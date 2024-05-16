Новый асфальт появился в одном из дворов Куньи
Новый асфальт появился во дворе домов на улице Заводской в Кунье, пишет газета «Пламя».
Асфальт уложили во дворе домов № 9 и 9а.
«Асфальт уложен с необходимым уклоном, чтобы вода уходила, если этого будет недостаточно, то установят водоотводные лотки», – пояснил глава Куньинского района Олег Лебедев.
Кроме того, ремонт асфальтобетонного покрытия завершили на территории Куньинской школы. Последний звонок в школе состоится на новом покрытии.
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