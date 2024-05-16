Кто, где и когда может привиться от кори в Псковской области: отвечает эксперт в медиацентре ПАИ

11:02, 16 мая 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый вакцинопрофилактике кори, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

В чём опасность вспышки кори, как определить болезнь, как корь влияет на иммунитет, чем опасна, от чего защищает вакцина, кто, где и как может привиться в Псковской области, какой вакциной прививают псковичей?

Об этом и многом другом рассказывает врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова.