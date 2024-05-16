Более чем на 50% увеличилось производство скота и птицы на убой в Псковской области
98,8 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе) произвели в Псковской области в первом квартале 2024 года, что на 53,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
В первом квартале этого года произведено 55,9 тысячи тонн молока и 19,4 млн штук яиц, что на 7,8 и 6 % соответственно больше показателей за аналогичный период 2023 года.
В сельскохозяйственных организациях в первом квартале 2024 года надои молока на одну корову составили 2 147 килограммов против 2046 килограммов в первом квартале 2023 года.
На конец марта 2024 года по сравнению с концом марта прошлого года в хозяйствах всех производителей поголовье свиней увеличилось на 17,4 %, коров – на 1,8 %. В то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,5 %, овец и коз – на 17 %, птицы – на 0,5 %.
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