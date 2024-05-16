Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи примут участие в отборах на игры БРИКС по лёгкой атлетике

Псковичи примут участие в отборочных соревнованиях к играм БРИКС – командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Сочи 21 и 22 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортшколы «Надежда» Екатерина Алексеева.

Псковичи примут участие в отборах на игры БРИКС по лёгкой атлетике. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Псковскую область на соревнованиях представят Наталья Спиридонова, установившая в начале года новый личный рекорд, прыгнув на два метра в высоту, а также Евгений Караваев, участвующий в прыжках в длину.

Призёры соревнований получат прямую путёвку на игры БРИКС, которые состоятся в Казани с 11 по 24 июня.

Екатерина Алексеева отметила, что с 6 по 10 июня Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» и «День прыжков», которые пройдут в Москве.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2024

22 спортсмена представят Псковскую область на первенстве России по кикбоксингу
16 мая 2024

Псковичи примут участие в отборах на игры БРИКС по лёгкой атлетике
16 мая 2024

Видео. Пскович заколотил сумасшедший данк на первенстве области по баскетболу
16 мая 2024

Пскович остановился в шаге от полуфинала на первенстве России по боксу
16 мая 2024

Забег «Мы – чемпионы» пройдёт в Пскове третий раз
16 мая 2024

Спортсменка Псковской области стала призёром всероссийского турнира по самбо
15 мая 2024

Великолучанки примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука
15 мая 2024

В Пушкинских Горах завершился областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...