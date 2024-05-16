Псковичи примут участие в отборах на игры БРИКС по лёгкой атлетике

16:00, 16 мая 2024, ПАИ

Псковичи примут участие в отборочных соревнованиях к играм БРИКС – командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Сочи 21 и 22 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортшколы «Надежда» Екатерина Алексеева.

Псковскую область на соревнованиях представят Наталья Спиридонова, установившая в начале года новый личный рекорд, прыгнув на два метра в высоту, а также Евгений Караваев, участвующий в прыжках в длину.

Призёры соревнований получат прямую путёвку на игры БРИКС, которые состоятся в Казани с 11 по 24 июня.

Екатерина Алексеева отметила, что с 6 по 10 июня Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» и «День прыжков», которые пройдут в Москве.

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