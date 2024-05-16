Специалисты музея-заповедника «Кижи» изобрели «микроволновку наоборот»

18:49, 16 мая 2024, ПАИ

Специалисты музея-заповедника «Кижи» изобрели «микроволновку наоборот» для брёвен. Об этом рассказали эксперты по деревянному зодчеству, ведущие специалисты по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Кижи» Андрей Ковальчук и Александр Любимцев в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 16 мая.

«Есть проблема – точильщик: это личинка жука, которая живёт внутри бревна. Она на глубине 15 сантиметров, и её просто так не уберёшь. Химией убрать их тоже трудно, тем более что это ядовито, поэтому убираем ультракороткими микроволновыми излучениями», – объяснил Александр Любимцев.

Первая установка – это микроволновка, вывернутая наизнанку, подчеркнул он. Специалисты взяли магнетрон, поставили снаружи ящика, сделали заступ и направляли излучение на очаг поражения.

«Результаты были превосходные. Мы начали применять это с начала 2000-х годов и всем начали рассказывать. Для деревянного зодчества такой способ мы применили первые. Сейчас уже промышленность выпускает эффективную, достаточно дорогую установку «Антижук», – заключил Александр Любимцев.