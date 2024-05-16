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Псковский историк стал членом Национального центра исторической памяти при президенте России

Псковский историк Валерий Кузьмин стал членом Национального центра исторической памяти при президенте России, он занял пост директора экспертно-аналитического департамента, сообщает «Псковская правда».

Псковский историк Валерий Кузьмин стал членом Национального центра исторической памяти при президенте России. Фото: ПАИ

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ был учреждён в ноябре прошлого года с целью сохранения и защиты культуры, исторической памяти и традиционных ценностей России.

Валерий Кузьмин с 2013 года занимал должность директора Государственного архива Псковской области, а также принимал участие в разработке герба и флага региона в качестве члена экспертной группы при региональном Геральдическом совете. В августе 2021 года Валерий Кузьмин возглавил центр гуманитарных программ образовательного центра «Сириус».

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