Псковский историк стал членом Национального центра исторической памяти при президенте России

16:45, 16 мая 2024, ПАИ

Псковский историк Валерий Кузьмин стал членом Национального центра исторической памяти при президенте России, он занял пост директора экспертно-аналитического департамента, сообщает «Псковская правда».

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ был учреждён в ноябре прошлого года с целью сохранения и защиты культуры, исторической памяти и традиционных ценностей России.

Валерий Кузьмин с 2013 года занимал должность директора Государственного архива Псковской области, а также принимал участие в разработке герба и флага региона в качестве члена экспертной группы при региональном Геральдическом совете. В августе 2021 года Валерий Кузьмин возглавил центр гуманитарных программ образовательного центра «Сириус».