В Пскове определились победители голосования за объекты благоустройства

17:21, 16 мая 2024, ПАИ

В Пскове названы победители голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

По итогам голосования благоустройство в 2025 году будет производиться на пешеходной зоне у Чёртова ручья в Овсище (3 тысячи 182 голоса).

Здесь планируется удалить кустарник, обустроить пешеходные дорожки и площадки для отдыха, поставить скамейки и урны, посадить деревья и сделать освещение.

Также в порядок предстоит привести территорию между домами № 17б на улице Звёздной и № 3 на улице Юности (2 тысячи 913 голосов).

Планируется оборудовать многофункциональную спортивную площадку, сделать пешеходные дорожки, парковочные места и освещение, провести озеленение, установить урны и скамейки.

Также в списке – набережная реки Великой у дома № 4 на улице Георгиевской (2 тысячи 163 голоса). Здесь установят многофункциональную детскую игровую площадку с травмобезопасным покрытием, урны и скамейки.

«Спасибо всем за активность. В этом году почти 17,7 тысячи псковичей приняли участие в голосовании», – поблагодарил Борис Елкин.