Заслуженные артисты России выступят на концерте в Изборске 18 мая

18:00, 16 мая 2024, ПАИ

Концерт ансамбля русской музыки «Псков» состоится в музее-заповеднике «Изборск» 18 мая в 19:15, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Главным инструментом ансамбля станут гусли, в дополнение к ним зазвучат домра, балалайка, баян, клавишные, бас-гитара, колокола и ударные. На концерте выступят ведущие заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, молодая солистка, лауреат всероссийских конкурсов Елена Федина.

Мероприятие состоится в дворике выставочного зала музея-заповедника (улица Печорская, 37). По окончании концерта откроется межмузейный выставочный проект «Чудо Преображения».

С полной программой «Ночи музеев» в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться здесь.