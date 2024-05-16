Заслуженные артисты России выступят на концерте в Изборске 18 мая
Концерт ансамбля русской музыки «Псков» состоится в музее-заповеднике «Изборск» 18 мая в 19:15, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Главным инструментом ансамбля станут гусли, в дополнение к ним зазвучат домра, балалайка, баян, клавишные, бас-гитара, колокола и ударные. На концерте выступят ведущие заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, молодая солистка, лауреат всероссийских конкурсов Елена Федина.
Мероприятие состоится в дворике выставочного зала музея-заповедника (улица Печорская, 37). По окончании концерта откроется межмузейный выставочный проект «Чудо Преображения».
С полной программой «Ночи музеев» в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться здесь.
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