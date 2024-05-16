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Профсоюзы наградили победителей конкурса профмастерства среди специалистов Псковских теплосетей

Победителей конкурса профессионального мастерства муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» наградили сегодня в Пскове. От профсоюзов региона призы победителям вручил заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзы наградили победителей конкурса профмастерства среди специалистов Псковских теплосетей. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Состязания на лучшего профессионала проходили среди слесарей по обслуживанию котельного оборудования, электромонтёров, слесарей по обслуживанию тепловых сетей и сварщиков. Лидерам соревнований по профессиональному мастерству вручили сертификаты на отдых в профсоюзных здравницах региона.

На предприятии уже не одно десятилетие работает профсоюзная организация, которая всегда стоит на страже людей труда, отстаивая права и законные интересы членов профсоюза, отметили в профсоюзной пресс-службе.

Такие конкурсы важны и для самих работников предприятия, и для популяризации рабочих профессий, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, комментируя итоги конкурса. «На этих профессионалах держится всё в наших домах – горячая вода, отопление. Что может случиться без их ежедневного упорного труда, трудно даже предсказать! Поэтому нужно уважать их труд!» – отметил лидер профдвижения региона.

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