18 спортсменов Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по гребле

11:26, 17 мая 2024, ПАИ

18 спортсменов из Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по гребле «49-я Майская регата». Старты проходят в Великом Новгороде с 17 по 20 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.

Всего в соревнованиях принимают участие 420 спортсменов из 11 регионов России. Они борются за награды в трёх возрастных группах на дистанциях в 1000 и 2000 метров в одиночках, двойках и четвёрках.

Псковскую область представляют девять гребцов из Дедовичей: Алиса Веселова, Ульяна Фицай, Елена Маленцева, Ксения Радионова, Дмитрий Мутовин, Артём Фёдоров, Максим Матвеев, Иван Голубев, Дмитрий Котов. Также за регион выступают девять псковичей, воспитанников спортшколы «Ника»: Даниил Васильев, Игорь Шашин, Матвей Дербенёв, Владимир Райг, Кирилл Михайлов, Илья Михайлов, Матвей Васильев, Никита Ларионов и Егор Колычев.

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