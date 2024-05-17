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18 спортсменов Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по гребле

18 спортсменов из Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по гребле «49-я Майская регата». Старты проходят в Великом Новгороде с 17 по 20 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.

18 спортсменов Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по гребле. Фото: ПАИ

Всего в соревнованиях принимают участие 420 спортсменов из 11 регионов России. Они борются за награды в трёх возрастных группах на дистанциях в 1000 и 2000 метров в одиночках, двойках и четвёрках.

Псковскую область представляют девять гребцов из Дедовичей: Алиса Веселова, Ульяна Фицай, Елена Маленцева, Ксения Радионова, Дмитрий Мутовин, Артём Фёдоров, Максим Матвеев, Иван Голубев, Дмитрий Котов. Также за регион выступают девять псковичей, воспитанников спортшколы «Ника»: Даниил Васильев, Игорь Шашин, Матвей Дербенёв, Владимир Райг, Кирилл Михайлов, Илья Михайлов, Матвей Васильев, Никита Ларионов и Егор Колычев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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