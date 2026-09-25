Автомобильный фестиваль «Осенний кураж» пройдёт в Великолукском районе

11:09, 25 сентября 2026, ПАИ

Автомобильный фестиваль «Осенний кураж», включающий в себя отборочные этапы Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам, а также Кубка регионов, пройдёт в Великолукском районе Псковской области 26 и 27 сентября. Об этом сообщает внедорожный клуб «Крепость».

Участники будут бороться за медали в пяти категориях: ТР-0, ТР-1, ТР-2, абсолютной и ATV-UTV.

Программа фестиваля включает три специальных участка. 25 сентября запланированы регистрация и техническая комиссия. 26 сентября с 07:00 до 10:00 продолжится приём заявок и техосмотр, в 10:00–10:30 пройдёт брифинг, в 11:00 стартует СУ-1 – линейное ориентирование с взятием контрольных пунктов по фотографиям.

27 сентября с 09:00 до 09:45 состоится брифинг, в 10:00 стартуют СУ-2 и СУ-3 в формате кольцевой гонки для категорий ТР-0 и «Туризм», в 13:00 – для ТР-1, ТР-2, ТР-3 и ATV-UTV. Награждение победителей запланировано на 17:00.