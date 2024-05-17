Скутерист из Острова арестован на 10 суток за нетрезвое вождение
41-летний скутерист из Острова арестован на 10 суток за нетрезвое вождение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
21 апреля на дороге Санкт-Петербург - Невель мужчина управлял скутером "Шторм", находясь в состоянии алкогольного опьянения, без права управления транспортными средствами.
Мужчина в судебном заседании не отрицал обстоятельств, изложенных в протоколе об административном правонарушении, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
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