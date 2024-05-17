Скутерист из Острова арестован на 10 суток за нетрезвое вождение

14:14, 17 мая 2024, ПАИ

41-летний скутерист из Острова арестован на 10 суток за нетрезвое вождение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

21 апреля на дороге Санкт-Петербург - Невель мужчина управлял скутером "Шторм", находясь в состоянии алкогольного опьянения, без права управления транспортными средствами.

Мужчина в судебном заседании не отрицал обстоятельств, изложенных в протоколе об административном правонарушении, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.