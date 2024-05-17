Эстония застроит территории, которые собиралась обменять с Псковской областью
Власти Эстонии приступят к застройке земельных участков, которые планировалось обменять по до сих пор не ратифицированному договору о границах с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«Сегодня мы приняли решение начать проектирование и строительство границы, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — заявил он.
Эстония начнёт строительство дороги вокруг Саатсеского сапога — части территории Круппской волости Печорского района Псковской области России, вдающейся в эстонскую территорию. Эти земли планировалось обменять на лесные пограничные территории такого же размера, пишет ТАСС.
Эстония намеревалась произвести обмен территориями с Россией в рамках подписанного в 2014 году договора сторон о границах, но это соглашение так и не было ратифицировано до сих пор по причине стремления Таллина в одностороннем порядке добавить упоминание о Тартуском мирном договоре.
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