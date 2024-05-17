Почти четыре года колонии получил великолучанин за похищенное кольцо
Великолукский городской суд Псковской области вынес приговор в отношении 31-летнего молодого человека, похитившего у знакомого золотое кольцо. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Ранее неоднократно судимый безработный гражданин, угрожая знакомому ножом, похитил у него кольцо из золота 585-й пробы, с которым скрылся с места преступления.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Комментарии: 0 Обсудить >>>