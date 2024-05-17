Пскович отправится в тюрьму за вовлечение подростков в ограбление

16:55, 17 мая 2024, ПАИ

Пскович отправится в тюрьму за ограбление и вовлечение в него несовершеннолетних, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

26-летний пскович предложил двум несовершеннолетним подросткам ограбить дом в деревне Опочицы Псковского района. Ночью 23 июня прошлого года они проникли в дом и похитили телевизор LG стоимостью восемь тысяч рублей с ТВ-приставкой марки Lumax за одну тысячу рублей, а также Redmi стоимостью шесть с половиной тысяч рублей. Пока злоумышленники грабили дом, проснулся хозяин, после чего похитители вместе с похищенным скрылись с места преступления.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Смягчающими наказание обстоятельствами стало наличие у него на иждивении двоих малолетних детей и состояние его здоровья, а отягчающим – рецидив преступлений. Суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.