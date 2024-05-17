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Общество

Вдовы бойцов СВО будут получать пенсию до достижения ребёнком 23 лет

В Госдуме подготовили законодательную поправку, согласно которой вдовы бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Сейчас такая пенсия выплачивается до достижения ребенком 18 лет. Поправка подготовлена по поручению президента России Владимира Путина.

«В ближайшее время законопроект будет принят: скоро состоится его рассмотрение во втором чтении. А вступит в силу он с 1 января 2025 года», — написала депутат Стенякина, уточнив, что является соавтором этой поправки.

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