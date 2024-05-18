Пьяный мужчина ударил ножом своего собутыльника в Плюсском районе
Обеспечиваемый специализированного интерната нанёс ножевое ранение мужчине в деревне Погорелово Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
62-летний пьяный мужчина нанёс другому мужчине ножевое ранение после ссоры. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение.
Сотрудниками полиции злоумышленник задержан.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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