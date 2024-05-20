Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Электроэнергии временно не будет в Гдовском районе с 20 до 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
20 мая без света останутся деревни Безьва и Лавынь.
21 мая – деревня Жуково.
22 мая – деревни Каменка (Полновская волость), Залахтовье-2, Залахтовье-3, Залахтовье-4, Сельцы, Спицино, Гаглово, Замогилье, Рубцовщина (Спицинская волость), Казурино, Рогачёво.
23 мая – деревни Луг, Добручи (частично), Гверёздка (частично), Подложье, Подсосонье, Блынки.
24 мая – деревни Замежничье, Лаптовицы.
Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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