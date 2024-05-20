Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

08:13, 20 мая 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Гдовском районе с 20 до 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

20 мая без света останутся деревни Безьва и Лавынь.

21 мая – деревня Жуково.

22 мая – деревни Каменка (Полновская волость), Залахтовье-2, Залахтовье-3, Залахтовье-4, Сельцы, Спицино, Гаглово, Замогилье, Рубцовщина (Спицинская волость), Казурино, Рогачёво.

23 мая – деревни Луг, Добручи (частично), Гверёздка (частично), Подложье, Подсосонье, Блынки.

24 мая – деревни Замежничье, Лаптовицы.

Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.