Рейтинг эффективности муниципалитетов Псковской области по реализации нацпроектов озвучил Михаил Ведерников

10:31, 20 мая 2024, ПАИ

Рейтинг эффективности муниципалитетов Псковской области по реализации президентских нацпроектов в первом квартале этого года озвучил во время совещания губернатор Михаил Ведерников. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

В пятёрку лидеров вошли Невельский муниципальный округ, Усвятский, Палкинский и Великолукский районы, а также Стругокрасненский муниципальный округ.

«Уважаемые главы, я благодарю вас и ваши муниципальные команды за профессионализм и за то, что показываете хорошие результаты. Отдельно хочу отметить, что в пятёрку попали два муниципальных округа. Причём в прошлом году на аналогичную дату они находились далеко не в первой десятке и занимали соответственно 18-е и 19-е место в рейтинге. Это говорит о том, что новая административная система управления себя оправдывает и позволяет быстро добиваться заметных результатов. Рассчитываю и по итогам года увидеть тоже эти округа в лидерах», – отметил Михаил Ведерников.

При этом кассовое исполнение национальных проектов в Псковской области на сегодняшний день составляет 17,2 %.

«Показатель достаточно низкий. Если говорить про регионы СЗФО, мы находимся на девятом месте. Надо подтягиваться», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также обратил внимание присутствующих на то, что этот год последний в рамках реализации первого этапа национальных проектов.

«В следующем году стартуют абсолютно новые проекты. Направления, понятное дело, будут пересекаться, но это абсолютно новая история. Хочу сразу обратить внимание, что на сегодняшний день не существует и не будет предусмотрено механизма переноса срока сдачи объектов. Вице-премьер недавно проводил совещание, и там абсолютно чётко было сказано, что если объект не заканчивается 2024 годом, то региону придётся достраивать этот объект на свои деньги и, к тому же, вернуть всю сумму в федеральный бюджет безвозвратно», – подчеркнул глава региона.