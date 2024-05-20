Выставка петербургской художницы открылась в Пскове
Выставка художницы из Санкт-Петербурга Татьяны Маркеловой открылась в Доме ремёсел в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
В экспозиции представлена текстильная живопись – цветущие деревья, невиданные звери, ангелы.
На открытии выставки выступил детский фольклорный коллектив «Звонница». Ребята представили композицию по преданию «Ягорий – Свят».
Стоимость билета можно уточнить в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 8).
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