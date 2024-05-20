Выставка петербургской художницы открылась в Пскове

14:45, 20 мая 2024, ПАИ

Выставка художницы из Санкт-Петербурга Татьяны Маркеловой открылась в Доме ремёсел в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества











В экспозиции представлена текстильная живопись – цветущие деревья, невиданные звери, ангелы.

На открытии выставки выступил детский фольклорный коллектив «Звонница». Ребята представили композицию по преданию «Ягорий – Свят».

Стоимость билета можно уточнить в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 8).