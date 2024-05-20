Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ приглашает желающих на бесплатную неделю повышения родительской компетентности

Принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетентности приглашает всех желающих Псковский государственный университет. Мероприятия пройдут с 20 по 26 мая, сообщили ПАИ в службе семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ.

Все мероприятия и вебинары бесплатные. Фото: группа «Содействие (ПсковГУ)» в социальной сети «ВКонтакте»

К участию приглашают родителей, законных представителей детей, а также тех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание. Все мероприятия и вебинары бесплатные.

Список мероприятий

21 мая:

  • 09:30 – «Правовая азбука семьи, или «У меня есть права и обязанности?!»;
  • 10:30 – «Нарушения осанки у младших школьников: причины, пути профилактики и коррекции»;
  • 16:00 – «Дедушка – ум, а бабушка – душа (о роли бабушек и дедушек в воспитании внуков)»;
  • 19:00 – «Мир взрослых глазами ребёнка дошкольного возраста».

22 мая:

  • 12:00 – «Буллинг в школе: как помочь своему ребёнку».

23 мая:

  • 12:00 – «Влияние развода родителей на психологическое благополучие детей. Как помочь ребёнку пережить его без травм?»;
  • 15:00 – «Готовимся к первому классу: как помочь ребёнку легче адаптироваться к школе!».

24 мая:

  • 15:00 – «От кнута до пряника: психологические эффекты привычных методов воспитания»;
  • 17:00 – «Почемучки в действии: о правилах воспитания и развития дошкольников».

Узнать подробнее о программе можно в группе «Всероссийская неделя родительской компетентности» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club225896435).

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

ПсковГУ приглашает желающих на бесплатную неделю повышения родительской компетентности
20 мая 2024

Алексей Наумец: В Псковской области к военнослужащим относятся по-особенному
20 мая 2024

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся
20 мая 2024

Герой СВО из Псковской области дал интервью на федеральном канале
20 мая 2024

Алексей Наумец: Я очень горд, что имел честь служить в 76-й дивизии
20 мая 2024

Псковская молодёжь приняла участие во всероссийском слёте добровольцев
20 мая 2024

95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Себежского района
20 мая 2024

Куда пойти работать псковской молодёжи, обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...