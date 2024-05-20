ПсковГУ приглашает желающих на бесплатную неделю повышения родительской компетентности

18:29, 20 мая 2024, ПАИ

Принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетентности приглашает всех желающих Псковский государственный университет. Мероприятия пройдут с 20 по 26 мая, сообщили ПАИ в службе семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ.

К участию приглашают родителей, законных представителей детей, а также тех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание. Все мероприятия и вебинары бесплатные.

Список мероприятий

21 мая:

09:30 – «Правовая азбука семьи, или «У меня есть права и обязанности?!»;

10:30 – «Нарушения осанки у младших школьников: причины, пути профилактики и коррекции»;

16:00 – «Дедушка – ум, а бабушка – душа (о роли бабушек и дедушек в воспитании внуков)»;

19:00 – «Мир взрослых глазами ребёнка дошкольного возраста».

22 мая:

12:00 – «Буллинг в школе: как помочь своему ребёнку».

23 мая:

12:00 – «Влияние развода родителей на психологическое благополучие детей. Как помочь ребёнку пережить его без травм?»;

15:00 – «Готовимся к первому классу: как помочь ребёнку легче адаптироваться к школе!».

24 мая:

15:00 – «От кнута до пряника: психологические эффекты привычных методов воспитания»;

17:00 – «Почемучки в действии: о правилах воспитания и развития дошкольников».

Узнать подробнее о программе можно в группе «Всероссийская неделя родительской компетентности» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club225896435).

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.