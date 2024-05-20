ПсковГУ приглашает желающих на бесплатную неделю повышения родительской компетентности
Принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетентности приглашает всех желающих Псковский государственный университет. Мероприятия пройдут с 20 по 26 мая, сообщили ПАИ в службе семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ.
К участию приглашают родителей, законных представителей детей, а также тех, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание. Все мероприятия и вебинары бесплатные.
Список мероприятий
21 мая:
- 09:30 – «Правовая азбука семьи, или «У меня есть права и обязанности?!»;
- 10:30 – «Нарушения осанки у младших школьников: причины, пути профилактики и коррекции»;
- 16:00 – «Дедушка – ум, а бабушка – душа (о роли бабушек и дедушек в воспитании внуков)»;
- 19:00 – «Мир взрослых глазами ребёнка дошкольного возраста».
22 мая:
- 12:00 – «Буллинг в школе: как помочь своему ребёнку».
23 мая:
- 12:00 – «Влияние развода родителей на психологическое благополучие детей. Как помочь ребёнку пережить его без травм?»;
- 15:00 – «Готовимся к первому классу: как помочь ребёнку легче адаптироваться к школе!».
24 мая:
- 15:00 – «От кнута до пряника: психологические эффекты привычных методов воспитания»;
- 17:00 – «Почемучки в действии: о правилах воспитания и развития дошкольников».
Узнать подробнее о программе можно в группе «Всероссийская неделя родительской компетентности» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club225896435).
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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