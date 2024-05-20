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Районный фестиваль по робототехнике состоялся в Себеже

Второй открытый образовательный фестиваль технического творчества Себежского района по робототехнике прошёл на базе Себежской средней школы. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Районный фестиваль по робототехнике состоялся в Себеже. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

В мероприятии приняли участие 25 школьников из Себежской и Сосновоборской средних школ, Себежской основной школы. Соревнования проводились в двух номинациях – «Царь горы» и «Перетягивание», участники собирали роботов на время.

По результатам номинации «Царь горы» первое место занял Николай Фальба; в номинации «Перетягивание» победили Матвей Чураков, Константин Алексеев. Приз за волю к победе получили Илья Прохоренок и Иван Бурлаков.

Отметим, мероприятие проводилось в рамках образовательного проекта «Кружки робототехники – точка роста инженеров будущего» нацпроекта «Образование». Организатор фестиваля – Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала».

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