Районный фестиваль по робототехнике состоялся в Себеже

21:05, 20 мая 2024, ПАИ

Второй открытый образовательный фестиваль технического творчества Себежского района по робототехнике прошёл на базе Себежской средней школы. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В мероприятии приняли участие 25 школьников из Себежской и Сосновоборской средних школ, Себежской основной школы. Соревнования проводились в двух номинациях – «Царь горы» и «Перетягивание», участники собирали роботов на время.

По результатам номинации «Царь горы» первое место занял Николай Фальба; в номинации «Перетягивание» победили Матвей Чураков, Константин Алексеев. Приз за волю к победе получили Илья Прохоренок и Иван Бурлаков.

Отметим, мероприятие проводилось в рамках образовательного проекта «Кружки робототехники – точка роста инженеров будущего» нацпроекта «Образование». Организатор фестиваля – Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала».