Открыта регистрация в центр «Истоки» на слёт мололых реставраторов и архитекторов

07:27, 21 мая 2024, ПАИ

Открылась регистрация на третий заезд в молодёжный историко-культурный центр «Истоки» для молодых специалистов, занимающихся сохранением объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В съезде могут принять участие молодые реставраторы; студенты направлений: дизайн, строительство, архитектура и реставрация.

Участники заезда смогут отреставрировать реальные памятники в Печорах и испытать свои силы в работах по сохранению культурного наследия на практических занятиях.

Смена организована в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Союз реставраторов России», АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и ПсковГУ.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 5 июня