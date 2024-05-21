Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Открыта регистрация в центр «Истоки» на слёт мололых реставраторов и архитекторов

Открылась регистрация на третий заезд в молодёжный историко-культурный центр «Истоки» для молодых специалистов, занимающихся сохранением объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В съезде могут принять участие молодые реставраторы; студенты направлений: дизайн, строительство, архитектура и реставрация.

Участники заезда смогут отреставрировать реальные памятники в Печорах и испытать свои силы в работах по сохранению культурного наследия на практических занятиях.

Смена организована в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Союз реставраторов России», АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и ПсковГУ.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 5 июня

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

Псковский перинатальный центр проводит конкурс детских рисунков
20 мая 2024

Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Пскове
20 мая 2024

В Новоржевском муниципальном округе продолжается обновление материально-технической базы учебных заведений по нацпроекту
20 мая 2024

Псковский губернатор обсудил в Совете Федерации вопросы безопасности региона
20 мая 2024

Анестезиолог-реаниматолог псковской больницы стал ​абсолютным чемпионом Кубка Генконсульства Китая по сянци
20 мая 2024

Районный фестиваль по робототехнике состоялся в Себеже
20 мая 2024

Псковичи приняли участие в XXVI Международном конкурсе профмастерства водителей автобусов
20 мая 2024

В Гдове почтили память почётного гражданина, военного лётчика и писателя Сергея Каширина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...