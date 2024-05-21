Открыта регистрация в центр «Истоки» на слёт мололых реставраторов и архитекторов
Открылась регистрация на третий заезд в молодёжный историко-культурный центр «Истоки» для молодых специалистов, занимающихся сохранением объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
В съезде могут принять участие молодые реставраторы; студенты направлений: дизайн, строительство, архитектура и реставрация.
Участники заезда смогут отреставрировать реальные памятники в Печорах и испытать свои силы в работах по сохранению культурного наследия на практических занятиях.
Смена организована в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Союз реставраторов России», АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и ПсковГУ.
Зарегистрироваться можно по ссылке до 5 июня
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