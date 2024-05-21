Жители Приморья выразили благодарность псковским профсоюзам за помощь в ликвидации последствий стихии

18:26, 21 мая 2024, ПАИ

Благодарственное письмо за оперативную поддержку во время ликвидации последствий тайфуна «Ханун» пришло в адрес Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения от коллег из Приморского края. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Псковская областная организация профсоюза в числе первых откликнулась на внезапную беду, постигшую Приморский край. Тайфун «Ханун» принёс в Приморье большую беду – тысячи людей пострадали. Ваша оперативная поддержка помогла материально, вселила в людей веру и надежду, возвращает к нормальной жизни», – отметила председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь.

В свою очередь председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюзы всегда готовы оперативно прийти на помощь.

«Мы помогаем коллегам, участникам СВО и их семьям, членам профсоюзов в меру своих сил. И часто это не финансовая помощь, а консультации и поддержка в трудную минуту», – подчеркнул профсоюзный лидер региона.