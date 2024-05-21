«След «Пантеры» ищет родственников Николая Романова, погибшего в годы Великой Отечественной войны

20:26, 21 мая 2024, ПАИ

Псковская областная военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» просит откликнуться родственников красноармейца Николая Романова, погибшего в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили представители поискового движения.

«Мужчина 1911 года рождения. Псковская обл., Плюсский район, деревня Звягино. Жена – Ольга Романова. Николай Александрович найден 21 апреля 2024 года поисковиками во время экспедиции. Опознан по солдатскому медальону», – говорится в сообщении.