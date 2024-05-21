В рамках ФКГС стартовало благоустройство междворового пространства на улице Юбилейной в Печорах

22:54, 21 мая 2024, ПАИ

Работы по благоустройству территории на улице Юбилейной между домами № 3 и 5 начались в Печорах. Эта общественная территория в 2023 году победила в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные работы и планировку территории.

В рамках благоустройства здесь будут выполнены работы по устройству покрытия из резиновых плиток, установке детского игрового комплекса, каруселей и качелей, домика-беседки, скамеек и урн.

Кроме того, будут смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, проведено озеленение территории. На реализацию проекта выделено более четырёх миллионов рублей. Работы должны быть завершены в начале июня.

Отметим, что в составлении проекта и выборе конструкций для установки активно участвовала инициативная группа жителей этих домов.