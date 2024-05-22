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Культура

Ольга Тимофеева рассказала, чем важно для Псковской области строительство нового БКЗ филармонии и колледжа искусств 

Строительство нового здания колледжа искусств будет способствовать решению кадровой проблемы в сфере культуры, отметила вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева, комментируя корреспонденту ПАИ проекты в сфере культуры и туризма, представленные регионом в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации.

Ольга Тимофеева. Фото: ПАИ

«Сенаторы поддержали инициативу по поводу строительства нового большого зала Псковской областной филармонии. Это не просто зал, а такой музыкальный театр: большое количество площадок как репетиционных, так и концертных. Для Псковской области это очень необходимо», – рассказала Ольга Тимофеева.
«И второй проект, это строительство колледжа. В сфере культуры есть дефицит кадров, мы надеемся, что программа «Земский работник культуры» немного скорректирует. Однако рассчитывать только на федеральные проекты нельзя, поэтому строительство колледжа для нас очень важно», – подчеркнула она.

Ольга Тимофеева также отметила важность развития инфраструктуры туризма в регионе, отметив представленный в Совете Федерации проект реконструкции набережной реки Ловати в Великих Луках. «Сенаторы тоже поддержали, будем отрабатывать с Минстроем. Надеемся, совсем скоро мы приступим к этой работе», – сказала она.

22 мая в рамках заседания Совета Федерации пройдет «Час субъекта Российской Федерации», посвященный Псковской области. На заседании выступят губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Сенаторы рассмотрят и проголосуют за проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Псковской области».

Дни Псковской области в Совете Федерации проходят с 20 по 22 мая.

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