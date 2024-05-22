Псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев

10:47, 22 мая 2024, ПАИ

23 мая с 9:00 до 14:00 псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо подать заявку на добро.рф. Об этом сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Приходить лучше в закрытой обуви, которую не жалко испачкать, в штанах, которые закрывают щиколотки и плотно прилегают к телу, с головным убором.

Рекомендуется взять резиновые сапоги и дождевик, даже если в городе сухо.