Псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев
23 мая с 9:00 до 14:00 псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо подать заявку на добро.рф. Об этом сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
Приходить лучше в закрытой обуви, которую не жалко испачкать, в штанах, которые закрывают щиколотки и плотно прилегают к телу, с головным убором.
Рекомендуется взять резиновые сапоги и дождевик, даже если в городе сухо.
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