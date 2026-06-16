Региональная смена «Содружество орлят России» открылась в Пскове

11:21, 16 июня 2026, ПАИ

Торжественное открытие региональной смены «Содружество орлят России» состоялось в Псковской области. Участниками мероприятия стали учащиеся третьих классов, успешно прошедшие конкурсный отбор, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Смена, стартовавшая 15 июня, будет проходить до 26 июня на базе регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега».

На церемонии открытия с приветственным словом выступила региональный куратор программы «Орлята России» Екатерина Архипова. Она отметила, что программа «Орлята России» зажигает звёзды, а смены «Содружество орлят России» помогают им светить ярче вместе. «Участие в смене – это не просто продолжение программы, это новый уровень ответственности, дружбы и совместного творчества ради общей цели», – подчеркнула она.

В ходе смены школьников ждёт насыщенная программа: занятия на взаимодействие, командообразование, сплочение, выявление лидера, создание благоприятного эмоционального фона в коллективе. Учащиеся закрепят полученный в течение года опыт.

Смену организовали всероссийский проект «Навигаторы детства» Псковской области и региональный центр «Вега» при поддержке министерства образования. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ.

Добавим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку проекту «Навигаторы детства».