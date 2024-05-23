Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

13:51, 23 мая 2024, ПАИ

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна – моя Россия», сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 14 до 35 лет. Есть отдельная номинация для юных патриотов до 13 лет – «Волшебные нити родословной».

Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своём проекте, который должен быть связан с преемственностью поколений в семье, малой родиной и многонациональностью России. Это может быть составление книги кулинарных рецептов малого народа или большой молодёжный фестиваль, необычный туристический маршрут или спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки принимаются до 30 сентября этого года. В течение месяца все заявки пройдут экспертизу, и уже в конце октября будут известны финалисты конкурса. Подать заявку и выбрать номинацию для своего проекта можно по ссылке.

Конкурс проходит уже в 21-й раз на президентской платформе «Россия – страна возможностей». «Моя страна – моя Россия» – это возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне, внести личный вклад в развитие региона, получить информационную поддержку, пройти стажировку и даже получить новую работу в организациях-партнёрах конкурса, познакомиться с единомышленниками из других городов и стать участником путешествия по стране.