Пожарные ликвидируют возгорание гаражей и сараев в Новосокольниках
Возгорание гаражей и сараев произошло на улице Тихмянова в Новосокольниках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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