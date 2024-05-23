Пожарные ликвидируют возгорание гаражей и сараев в Новосокольниках

15:28, 23 мая 2024, ПАИ

Возгорание гаражей и сараев произошло на улице Тихмянова в Новосокольниках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.

На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.