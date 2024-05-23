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Политика

Механизм изъятия объектов культурного наследия у нерадивых собственников обсудили депутаты СЗФО

Усовершенствовать правое регулирование изъятия у нерадивых собственников объектов культурного наследия, не содержащихся должным образом, а также земельных участков под ними, предложил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Вологде. Псковская инициатива содержит предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Механизм изъятия объектов культурного наследия у нерадивых собственников обсудили депутаты СЗФО. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области

Согласно действующему законодательству, решение об изъятии объектов культурного наследия в случае ненадлежащего содержания принимается судом, но способ этого изъятия определяет не суд, а орган по управлению государственным имуществом соответствующего уровня через выкуп объекта или его продажу с публичных торгов.

«При этом нет ясности, кто организует этот процесс, если объект культурного наследия находится в частной собственности», – пояснил причину подготовки законодательной инициативы Виктор Остренко. Вице-спикер уточнил, что вынесение этой темы на парламентское обсуждение стало результатом анализа положений действующего законодательства и правоприменительной практики.

Чтобы исключить правовую неопределённость, в законе предложено уточнить, что в отношении государственной и частной собственности выкупом объекта культурного наследия занимается уполномоченный орган субъекта РФ, в отношении муниципальной собственности – орган по управлению муниципальным имуществом.

Члены парламентского комитета поддержали разработанный псковичами законопроект. В июне вопрос о поддержке законодательной инициативы рассмотрят все субъекты Северо-Запада на конференции ПАСЗР в Пскове.

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