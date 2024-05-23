Псковская область в 20 раз увеличила объём производства рапса

15:33, 23 мая 2024, ПАИ

Аграрии Псковской области за последние восемь лет достигли рекордных показателей в производстве рапса: его объем увеличился в 20 раз и превысил отметку в 36 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова пишет ТАСС.

Для Псковской области выращивание рапса и производство из него различной продукции является стратегической задачей, так как это позволяет решать проблему с введением в эксплуатацию неиспользуемых земель. Региону требуется порядка 20 лет, чтобы ввести в эксплуатацию все заброшенные сельхозугодья, которых на данный момент насчитывается порядка 200 тысяч гектаров. Благодаря развитию этой культуры инвесторы вводят в эксплуатацию заброшенные поля, которые не использовались десятилетиями.

«Для нашего региона рапс - высоко-маржинальная культура и перспективное направление развития растениеводства в Псковской области. За 8 лет с момента начала производства рапса его производство увеличилось в 20 раз: с 1,6 тыс. тонн до 36,4 тыс. тонн, такой показатель достигнут на данный момент. Причем эту сфера активно привлекает инвесторов. В частности, в этом году в регионе появилось первое предприятие по переработке рапса. ООО «Псковагроинвест» на территории мелькомбината в Пскове построил линию мощностью 5 тыс. тонн в год», - рассказал Романов.

Объем инвестиций в создание этого нового для региона производства составило 50 млн рублей. «Еще одно сельхозпредприятие «Свое» из Великих Лук на средства гранта и собственные средства построило линию по переработке рапса мощностью до 3 тыс. тонн рапса в год. Объем инвестиций составил более 33 млн рублей. Таким образом за последний год в регионе появилось два предприятия в этой сфере, что позволило сократить площади заброшенных сельхозугодий», - отметил Романов.

За восемь лет возделывания рапса в Псковской области посевные площади с этой культурой увеличились почти в 20 раз, до 17,3 тыс. гектаров. «Благодаря этому наши предприниматели в сфере сельского хозяйства наладили поставки продукции из рапса в другие регионы страны. Произведенный жмых идет на корм поголовья крупного рогатого скота, а масло реализуется на территории России и экспортируется в другие страны», - отметил Романов.

Рапс - это однолетнее растение, оно является ценной культурой, которая используется для получения масла. В мировой экономике производство рапсового масла занимает третье место после пальмового и соевого. Рапсовое масло используется в пищевой и нефтеперерабатывающей промышленностях, а также добавляется в корма для животных.