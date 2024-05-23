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Политика

Расширить полномочия органов охраны объектов культурного наследия предлагают псковские депутаты

Законодательную инициативу, направленную на защиту объектов культурного наследия, представил депутатам Северо-Запада вице-спикер Виктор Остренко на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Встреча проходит в Вологде, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Расширить полномочия органов охраны объектов культурного наследия предлагают псковские депутаты. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области

Речь идёт о расширении полномочий должностных лиц органов охраны объектов культурного наследия – инициатива разработана псковским областным Собранием депутатов совместно с профильным исполнительным органом.

Федеральное законодательство предписывает органам охраны при выявлении факта размещения самовольной постройки в границах территории объекта культурного наследия либо земельного участка особого режима использования направлять уведомление в соответствующий орган местного самоуправления. Местные власти обязаны рассмотреть обращение и при подтверждении факта нарушения либо принять решение о сносе незаконной постройки, либо обратиться в суд. Если орган местного самоуправления не предпринял таких действий в установленные сроки, проектом федерального закона предлагается предоставить право должностным лицам органов охраны памятников предъявлять иск в суд о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

«Существуют примеры, когда в охранных зонах появляются стационарные или нестационарные объекты хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем вызывают вопросы, что с ними делать. Письма поступают в органы местного самоуправления, но местные власти рассматривают эти обращения и говорят: да ладно, нам, в общем-то, и не помешает, чтобы рядом с объектом культурного показа появились торговые киоски или другие объекты. В таких случаях обратиться в суд с иском о допущенных нарушениях смогут органы охраны», – пояснил суть псковской инициативы Виктор Остренко.

С целесообразностью такого предложения согласились все члены парламентского комитета. Проект закона «О внесении изменений в статью 11 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» будет рассмотрен на конференции ПАСЗР, которая пройдёт в июне в Пскове.

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