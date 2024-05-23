Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Кадровую проблему в сфере туризма обсудили региональные законодатели

Решить проблему с нехваткой экскурсоводов и гидов-переводчиков в туристической отрасли за счёт привлечения студентов, обучающихся по программам в сфере туризма, предлагают депутаты Северо-Запада – вопрос обсуждался на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Вологде. Рабочая встреча законодателей проходит под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Кадровую проблему в сфере туризма обсудили региональные законодатели. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области

С 1 июля 2022 года федеральным законодателем введена обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Наличие среднего профессионального или высшего образования является обязательным требованием для прохождения аттестации, что автоматически исключает студентов из числа персонала, работающего в сфере туризма.

Тем не менее спрос на услуги экскурсоводов постоянно превышает предложение. Депутаты констатировали, что при растущем туристско-экскурсионном потоке в период высокого сезона регионы рискуют остаться без достаточного количества экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«По предварительным оценкам, сейчас нам не хватает около 100 экскурсоводов. На подготовку такого количества специалистов потребуется около трёх лет», – привёл цифры по Вологодской области заместитель председателя регионального парламента Игорь Даценко. Члены комитета подтвердили, что схожая ситуация наблюдается и в других субъектах Северо-Запада, где расположено множество объектов туристического показа.

Привлечение студентов в отрасль могло бы стать хорошим решением проблемы кадрового дефицита в туристической отрасли, особенно в высокий сезон.

Соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в РФ» подготовило Собрание Вологодской области. Депутаты предложили дополнить его нормой, позволяющей студентам, обучающимся по программам в сфере туризма, проходить аттестацию в качестве экскурсовода или гида-переводчика.

В случае поддержки законодательной инициативы всеми субъектами Северо-Запада на ближайшей конференции ПАСЗР в Пскове, позиция региональных депутатов будет направлена в федеральные органы власти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 мая 2024

Андрей Турчак предложил Путину дополнить меры поддержки участников СВО и их семей
23 мая 2024

Возмещать часть стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря предложили региональные депутаты
23 мая 2024

Заседание комитета ПАСЗР проходит в Вологде под председательством Виктора Остренко
22 мая 2024

Андрей Маковский – о работе в Совете Федерации: Власти Псковской области бились за каждый федеральный рубль
22 мая 2024

Валентина Матвиенко: Команда Псковской области болеет душой за свою работу
22 мая 2024

Десант из сенаторов высадится в Псковской области
22 мая 2024

Александр Котов: Нас радует искреннее желание Совета Федерации помочь Псковской области
22 мая 2024

Михаил Ведерников – о работе с Советом Федерации: Все наши предложения были единогласно поддержаны

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...