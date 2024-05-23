Кадровую проблему в сфере туризма обсудили региональные законодатели
Решить проблему с нехваткой экскурсоводов и гидов-переводчиков в туристической отрасли за счёт привлечения студентов, обучающихся по программам в сфере туризма, предлагают депутаты Северо-Запада – вопрос обсуждался на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Вологде. Рабочая встреча законодателей проходит под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
С 1 июля 2022 года федеральным законодателем введена обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Наличие среднего профессионального или высшего образования является обязательным требованием для прохождения аттестации, что автоматически исключает студентов из числа персонала, работающего в сфере туризма.
Тем не менее спрос на услуги экскурсоводов постоянно превышает предложение. Депутаты констатировали, что при растущем туристско-экскурсионном потоке в период высокого сезона регионы рискуют остаться без достаточного количества экскурсоводов и гидов-переводчиков.
«По предварительным оценкам, сейчас нам не хватает около 100 экскурсоводов. На подготовку такого количества специалистов потребуется около трёх лет», – привёл цифры по Вологодской области заместитель председателя регионального парламента Игорь Даценко. Члены комитета подтвердили, что схожая ситуация наблюдается и в других субъектах Северо-Запада, где расположено множество объектов туристического показа.
Привлечение студентов в отрасль могло бы стать хорошим решением проблемы кадрового дефицита в туристической отрасли, особенно в высокий сезон.
Соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в РФ» подготовило Собрание Вологодской области. Депутаты предложили дополнить его нормой, позволяющей студентам, обучающимся по программам в сфере туризма, проходить аттестацию в качестве экскурсовода или гида-переводчика.
В случае поддержки законодательной инициативы всеми субъектами Северо-Запада на ближайшей конференции ПАСЗР в Пскове, позиция региональных депутатов будет направлена в федеральные органы власти.
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