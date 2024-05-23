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Политика

Возмещать часть стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря предложили региональные депутаты

Возобновить программу поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги считают необходимым представители северо-западных законодательных органов. Вопрос, инициированный Архангельской областью, обсуждался на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Возмещать часть стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря предложили региональные депутаты. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области

Такая программа действовала в 2021–2022 годах – из федерального бюджета выделялись субсидии акционерному обществу «Национальная система платёжных карт», что позволяло родителям вернуть до половины стоимости путёвок в детские лагеря.

За два летних сезона компенсацией воспользовалось 1,2 млн семей с детьми по всей России. С 2023 года в федеральном бюджете не предусмотрено выделение средств на частичную компенсацию затрат семей на детский отдых.

Региональные законодатели убеждены, что возобновление такой важной и значимой меры поддержки позволит не только сделать детский отдых доступнее, но и создать условия для поддержки материально-технической базы и развития детских оздоровительных лагерей.

Свои аргументы депутаты сформулировали в обращении к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Коллегиальное решение парламентов Северо-Запада будет принято на конференции ПАСЗР в июне в Пскове.

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