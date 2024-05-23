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Политика

Подход к правилам определения национальных турмаршрутов обсудили законодатели Северо-Запада

Развитие внутреннего и въездного туризма через создание национальных туристских маршрутов обсудили депутаты северо-западных парламентов на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Вологде. Рабочая встреча законодателей проходит под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Подход к правилам определения национальных турмаршрутов обсудили законодатели Северо-Запада. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области

Правила определения национальных туристических маршрутов установлены на федеральном уровне. Обязательным требованием является увеличение объёма внутреннего и въездного туристского потока и увеличение вклада туристской отрасли в валовой внутренний продукт государства. Предложенные критерии едины для всех субъектов РФ без учёта региональных особенностей.

Представитель Мурманской областной Думы Лариса Круглова рассказала коллегам, что к маршрутам, проходящим в регионах Арктической зоны, применяются такие же критерии, как и к маршрутам, которые расположены в центральных и южных регионах страны, находящихся в более благоприятных климатических и географических условиях.

Например, общий для всех критерий перспективности предполагает 25-процентное увеличение туристского потока ежегодно. Однако значительный рост туристского потока в Арктике нежелателен из-за того, что северной природе необходим гораздо более долгий период для восстановления, и нагрузка на неё должна быть дозированной.

На заседании депутаты обсудили и другие трудновыполнимые требования к созданию туристических маршрутов.

По мнению парламентариев, в отношении северных регионов было бы правильным разработать отдельные правила определения национальных туристских маршрутов. Позиция региональных законодателей сформулирована в обращении на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В случае одобрения подготовленного текста конференцией ПАСЗР, которая пройдёт в Пскове в июне, обращение парламентариев Северо-Запада будет направлено в Правительство РФ.

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