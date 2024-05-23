Андрей Турчак предложил Путину дополнить меры поддержки участников СВО и их семей

17:23, 23 мая 2024, ПАИ

Очередной доклад рабочей группы по СВО был направлен президенту РФ Владимиру Путину. В нём предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет сайт ER.ru.

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», – отметил Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Рабочая группа вынесла предложение освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. В настоящее время «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов СВО действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя. «Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов», – подчеркнул Андрей Турчак.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии. «Многие из них считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания». Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот», – объяснил глава рабочей группы.

Также необходимо проработать возможность предоставления статуса «Ветеран труда» для ополченцев, отмеченных государственными наградами ЛДНР до 2022 года. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть упрощённую процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий, и госнаграды РФ. Пока это возможно только по ходатайству органов власти И вместе с этим включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов СВО.

Также Андрей Турчак доложил президенту России о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений. «Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет», – отметил секретарь Генсовета «Единой России».

В Госдуму внесён законопроект о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия.

На заключение правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ – обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчётах страховки при оформлении кредитов.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.