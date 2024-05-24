«Марафон зелёных дел» проходит в Псковской области

17:00, 24 мая 2024, ПАИ

Экологическая акция «Марафон зелёных дел» проходит в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

До 5 июня в Псковской области будут проходить лекции о пользе раздельного сбора мусора, субботники, круглые столы на тему экологии, посещения приютов для животных.

Кроме того, в рамках Всероссийской акции «Вода России» президентского нацпроекта «Экология» на берегах рек и озёр в регионе экосубботники пройдут в Великолукском, Псковском, Невельском, Пустошкинском, Красногородском, Куньинском, Опочецком, Дновском и Палкинском муниципальных образованиях.

Напомним, Псковская область присоединилась к Всероссийскому экологическому общественному движению «Экосистема».