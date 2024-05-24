Более 400 вокалистов собрал Детский хоровой праздник в Пскове

17:02, 24 мая 2024, ПАИ

Детский хоровой праздник прошел в День славянской письменности, 24 мая, на новой площадке — в Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На одной сцене выступили более 450 вокалистов — это детские хоровые коллективы из Пскова, Великих Лук, Невельского, Новоржевского, Опочецкого муниципальных округов, Бежаницкого, Дедовичского, Островского, Порховского, Пустошкинского и других районов.

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева поздравила всех присутствующих с Днем славянской письменности и культуры. «В этом году Детский хоровой праздник проходит для нас в новом формате — сегодня хором станет вся филармония. Наши солисты на сцене и в зале исполнят знакомые и любимые всеми наши произведения. Мы будем их подпевать. Наряду с великими композиторами и поэтами будем исполнять произведения псковских авторов», — сказала она.

Артист Московской областной филармонии, солист — вокалист государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной, приглашенный солист государственного академического ансамбля народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной Илья Хардиков.

Голоса юных вокалистов зазвучали воедино в большом сводном хоре. В честь 80-летия со дня образования Псковской области ребята исполнили гимн региона. Кроме того, на сцене выступили с композицией «Пусть всегда будет солнце», детскими песнями современных авторов и псковских композиторов: «Я нарисую этот мир» (автор Игорь Крутой), «Тарарам» (музыка Татьяны Лаптевой), «Край родной» (слова и музыка Маргариты Амирханян).

Добавим, Детский хоровой праздник прошел в рамках федерального проекта «Творческие люди» президентского нацпроекта «Культура».