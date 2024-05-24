Более 1110 псковских выпускников празднуют последний звонок сегодня

18:53, 24 мая 2024, ПАИ

1 116 псковских выпускников услышат последний звонок и попрощаются со школой сегодня, 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Праздник сегодня проходит во всех образовательных учреждениях города.

«Искренне поздравляю учащихся с окончанием учебного года, а одиннадцатиклассников – со вступлением в новый этап жизни. Желаю успешно пройти экзаменационные испытания и продолжить обучение в лучших учебных заведениях страны! Вы сильные, талантливые и цлеустремлённые. Пусть знания, полученные в школе, станут надёжным фундаментом вашего будущего, а сегодняшний день – началом увлекательного путешествия по жизни, полного достижений и радостных событий», – отметил Борис Елкин.

Он также пожелал выпускникам школ стремиться к новым вершинам, не бояться перемен и всегда помнить, что образование – лучшая инвестиция.